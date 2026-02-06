Colombia confirma imposición de aranceles a Ecuador y demanda ante la Comunidad Andina de Naciones

Sin acuerdo en materia arancelaria terminó la reunión entre la delegación colombiana y la ecuatoriana en Quito.

Y es que a pesar de que el Gobierno de Colombia a través de la canciller Rosa Villavicencio, solicitó la suspensión de la resolución arancelaria del 30% adoptada por el Servicio de Aduanas del Ecuador el pasado 24 de enero, Ecuador no entregó la respuesta que se esperaba.

Aunque no fue del todo negativa, pues manifestó que evaluará la solicitud cuando se llegue a un acuerdo en relación con los demás temas tratados durante el encuentro en Quito; no obstante, el Gobierno de Colombia anunció fuertes medidas.

Se trata de la expedición del decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, y cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos.

Además, hoy presentará la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento del Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969.

¿Qué detalles se sabe de la reunión?

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la seguridad en la zona de frontera, en lo que tiene relación con el fortalecimiento de la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado transnacional.

También se pusieron sobre la mesa temas en materia de cooperación judicial y energética.