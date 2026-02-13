Ingrid Betancourt a Sofía Gaviria: “ojalá logre superar sus dificultades de temperamento”

La presidenta del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, se pronunció sobre la crisis en la lista al Senado, encabezada por Sofía Gaviria, a quien señaló de agredir verbalmente a la policía, en el Capitolio Nacional, y a varios integrantes de la colectividad.

En su publicación, la presidenta del partido expuso varias situaciones en las que Gaviria habría actuado indebidamente:

“La primer diferencia con Sofía Gaviria fue porque en el Congreso de la Republica agredió y amenazó a un policía luego de ella violar la seguridad del Capitolio. No respeta reglas básicas ni normas que sí respetamos los ciudadanos de a pie.

que sí respetamos los ciudadanos de a pie. “La segunda fue por la campaña de comunicación donde cuestionábamos al gobierno de Gustavo Petro y promovíamos que dejáramos la violencia física, verbal y digital, y castigáramos a la izquierda en las urnas. Ella quería que la campaña fuera de vallas por todo el país con su cara. Respetable pero inviable .

y castigáramos a la izquierda en las urnas. Ella quería que la campaña fuera de vallas por todo el país con su cara. . La tercera fue porque insultó a medio equipo del Partido Oxígeno cruzando la línea de la violencia verbal y por fortuna no la física. Ojalá logre superar sus dificultades de temperamento y comunicación“, dijo.

Adicionalmente, sostuvo que Gaviria “no quiso acudir al organismo de control de ética del partido con el fin de aclarar las situaciones y poder seguir construyendo y trabajando en equipo”.

“Es verdaderamente lamentable”, señaló.

Y luego de que Caracol Radio revelara el borrador de la renuncia de Gaviria, Betancourt aclaró que la exsenadora no sale de la lista al Senado por deferencias entre ellas, sino porque no le gustó la campaña del partido.

En contexto: Crisis en el partido Oxígeno: candidato al Senado renunció y criticó a Ingrid Betancourt

Aún así, la excandidata presidencial aclaró que la lista del Partido Oxígeno “continúa con más fuerza y berraquera que nunca”.

“Quienes han decidido salir fueron los que Sofía Gaviria tuvo la oportunidad de ingresar a la lista (lo cual le permití basada en la confianza que le entregué que fue absoluta desde el primer día. Yo le ofrecí ser cabeza de lista) y actúan como súbditos/as de ella”, cuestionó.

¿Quiénes integran la lista al Senado por el partido Oxígeno?

A finales de 2025, Betancourt anunció su lista al Senado, en la cual ella ocupará el puesto 10.

La lista, que es más extensa, quedó encabezada por:

1. Sofía Gaviria Correa

2. Óscar Ortiz

3. Beatriz Uribe Botero

4. Silverio Gómez Carmona

5. Deisy Doreli Guanaro

6. John Frank Pinchao Blanco

7. Óscar Horacio Franco

8. Julia Gutiérrez de Piñeres Jalilie

9. Germán Antonio Marmolejo Rentería

10. Ingrid Betancourt

Como cabeza de lista está Gaviria, hermana del precandidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.