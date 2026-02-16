Rescatan a un puma concolor en medio de la emergencia por las inundaciones en Córdoba
Las labores de rescate fueron adelantadas por la Policía de Carabineros en el corregimiento Jaraquiel de Montería.
Montería
En medio de la emergencia que enfrenta Córdoba por las inundaciones, la Policía de Carabineros rescató un puma concolor en el corregimiento Jaraquiel, zona rural de Montería. El animal fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS).
“Este ejemplar, luego de una valoración médico – veterinaria, fue liberado nuevamente en un ecosistema que le permita tener mejores condiciones. Es importante que la comunidad avise a las autoridades ambientales si se observa algún tipo de felino, serpientes o cualquier otro animal silvestre que podamos atender en estas difíciles circunstancias que tiene el departamento actualmente”, sostuvo Albeiro Arrieta, subdirector de Gestión Ambiental de la CAR – CVS.
Más información
De acuerdo con las autoridades, durante la valoración “el ejemplar se mantuvo activo y habilidad para realizar saltos. Igualmente, mantiene un comportamiento evasivo y de rechazo hacia la presencia humana, lo que representa un indicador favorable de conservación de su comportamiento silvestre”.
Cabe recordar que Córdoba enfrenta una grave emergencia por inundaciones, lo cual haría que muchas de estas especies salgan de sus entornos naturales. En ese sentido, las autoridades competentes han habilitado las líneas de atención 3003786135 – 3114396301.
Claudia Hernández
Periodista-Estudiante de Noveno Semestre de Derecho de la Universidad del Sinú. Ha trabajado en CNC...