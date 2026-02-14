Nuevo caso de tráfico de animales: más de 50 aves fueron rescatadas en Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca reportó que en el municipio de Fusagasugá se logró la recuperación de 34 canarios criollos que fueron rescatados tras una llamada de habitantes de la zona que advirtieron que constantemente veían las aves volando libremente en el sector, pero de un tiempo para acá no los habían visto nuevamente.

Días después fueron encontrados en una vivienda del sector, pues algunas personas los estaban atrapando y dejando en cautiverio en jaulas de su hogar.

También en Fusagasugá, en el sector de Chinauta fueron incautadas 21 aves silvestres que eran transportadas en un bus de servicio público proveniente de Ibagué con destino a Bogotá. Se trata de 17 pericos, 10 polluelos y 7 juveniles, y 4 turpiales o toches adultos. Las aves fueron encontradas gracias al apoyo del guía canino, y la persona que transportaba las aves fue puesta a disposición de la Fiscalía.

Sumado a esto, en el municipio de San Bernardo fue rescatado un oso perezoso de dos dedos que llegó a una finca en horas de la noche, y ante la alerta de los ladridos de los perros que intentaron atacarlo, el habitante de la finca lo rescató.

“Se trata de una hembra de perezoso de dos dedos que fue rescatada por un habitante de San Bernardo justo antes que los perros la pudieran atacar. Tras recibirla y verificar que estaba en óptimas condiciones físicas y de comportamiento, la liberamos en la reserva natural del río La Victoria, en el municipio de Silvania para su proceso de reincorporación a su ecosistema natural”, dijo la directora regional, Érika Álvarez.

Por último, en el municipio de Pasca se dio el rescate de un carancho con un ala lastimada, el cual fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna CAV y en Fusagasugá se recibió un venado cola blanca que fue rescatado en el sector Boquerón por funcionarios de la concesión vial. Al ser valorado por los profesionales de fauna de la Regional Sumapaz y evidenciar fractura en una de sus patas delanteras, así como lesiones en su rostro y otras partes del cuerpo, se determinó su traslado a URRAS para su diagnóstico.