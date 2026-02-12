Hable con elPrograma

Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga advierte aumento de reporte de animales en riesgo

La dependencia atiende a perros y gatos abandonados; el año pasado hubo un escándalo por eutanasias sin requisitos.

Foto: Unidad de Bienestar Animal

Bucaramanga

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) de Bucaramanga advirtió sobre un aumento significativo de los casos de perros y gatos que necesitan atención veterinaria.

Las denuncias por presunto maltrato, abandono o riesgo animal se reciben por la Policía Nacional, como autoridad competente; ahí se activa la ruta”, recuerda la alcaldía de Bucaramanga.

Álvaro Arturo Estupiñán, médico veterinario zootecnista y referente coordinador de la UBA, explicó que el programa de medicina especializada cuenta con una ambulancia que recoge a los animales; hace una valoración inicial; se practican exámenes generales y si es necesario, algunos complementarios como imágenes diagnósticas.

Según el funcionario, hay poca conciencia sobre la tenencia de mascotas. “No es una moda; es una responsabilidad que implica dar cariño y amor, pero también, cuando suceda alguna dolencia o alguna falencia, estar ahí también”, asegura.

