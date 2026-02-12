Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga advierte aumento de reporte de animales en riesgo

Bucaramanga

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) de Bucaramanga advirtió sobre un aumento significativo de los casos de perros y gatos que necesitan atención veterinaria.

“Las denuncias por presunto maltrato, abandono o riesgo animal se reciben por la Policía Nacional, como autoridad competente; ahí se activa la ruta”, recuerda la alcaldía de Bucaramanga.

Álvaro Arturo Estupiñán, médico veterinario zootecnista y referente coordinador de la UBA, explicó que el programa de medicina especializada cuenta con una ambulancia que recoge a los animales; hace una valoración inicial; se practican exámenes generales y si es necesario, algunos complementarios como imágenes diagnósticas.

Según el funcionario, hay poca conciencia sobre la tenencia de mascotas. “No es una moda; es una responsabilidad que implica dar cariño y amor, pero también, cuando suceda alguna dolencia o alguna falencia, estar ahí también”, asegura.