Hospital San Juan de Dios de Armenia restringe atención a usuarios de EPS Asmet Salud

Armenia

El principal hospital del Quindío, el San Juan de Dios de Armenia decidió restringir los servicios para los usuarios de la EPS Asmet Salud por no pagar la millonaria deuda con el centro asistencial

La EPS Asmet Salud le adeuda 16 mil millones de pesos el hospital San Juan de Dios de Armenia por esta razón, las directivas del centro asistencial aseguran que después de agotar todas las instancias de diálogo y conciliación durante el último año, el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios anuncia medidas de contención de servicios para la EPS Asmet Salud.

Incumplimiento de pagos de Asmet Salud

Desde el hospital indica que “La falta de garantías contractuales y el incumplimiento reiterado en los pagos ponen en riesgo la operación de nuestro hospital. Como institución pública, es nuestro deber actuar con responsabilidad para evitar una crisis financiera que afecte la atención general del departamento.

Un año de gestiones, mesas de conciliación y reciente negativa de la EPS Asmet Salud para formalizar compromisos financieros claros.

Hospital solo atenderá urgencias vitales de usuarios de Asmet Salud

Debido al incumplimiento reiterado en los acuerdos de pago y la falta de garantías contractuales por parte de la EPS, la institución implementará medidas de contención en la prestación de servicios, por eso bajo el principio de protección a la vida, el Hospital seguirá garantizando la atención a los siguientes casos de urgencias:

TRIAGE I (Atención Inmediata): Pacientes con inminente riesgo vital que requieren reanimación, condiciones que por norma requieran atención médica.

TRIAGE II (Atención hasta 30 min): Pacientes con riesgo de deterioro rápido, pérdida de órganos o dolor extremo.

Los demás servicios y procedimientos que no sean categorizados en TRIAGE I Y II serán contenidos temporalmente para los usuarios de esta EPS.