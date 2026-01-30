300.000 Tutelas reclamando el derecho a la salud en Colombia en 2025: Piedad Correal

Armenia

300.000 tutelas reclamando el derecho de salud tramitó el sistema judicial en Colombia en el 2025, la representante a la cámara del Quindío Piedad Correal solicitará a la Corte Constitucional que declare el estado de cosas inconstitucionales.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con la representante a la Cámara Piedad Correal sobre la crítica situación del sistema de salud en Colombia y explicó “no me arrepiento de lo que he venido denunciando desde hace más de 2 años de manera contundente en oposición a esta nefasta reforma a la salud.

Esta salud hoy de los colombianos, yo diría que la honorable Corte Constitucional debería de decretar nuevamente el estado de cosas inconstitucional porque se están presentando una gran canta cantidad de tutelas para proteger el derecho fundamental a la salud de los colombianos.

Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura

La congresista subrayó “En un derecho de petición que le envié al Consejo Superior de la Judicatura, he tenido respuesta contundente que en el 2023 se presentaron alrededor de 222.000 tutelas y 86.000 incidentes de desacato, en el año 2024 se presentaron alrededor de 278.000 tutelas y 112.000 incidentes de desacato, es decir, un aumento, un aumento de cada año que va precisamente visibilizando el decaimiento del sistema de salud de los colombianos.

Aumento de tutelas en 2025.

Agrega la congresista “solo en el año 2025 me dan la cifra a septiembre, porque no tenían consolidado octubre, noviembre y diciembre, el consejo de la judicatura nos reportan que se han presentado y fallado más de 300.000 tutelas al mes de septiembre y más de 133.000 incidentes de desacato. Esto, obviamente, que tiene colapsado el sistema de salud de los colombianos.

Llamado de la congresista

La Representante a la Cámara Piedad Correal: Esto es el llamado al honorable Corte Constitucional y que tenemos que recomponer el sistema de salud de los colombianos. Lo que se está haciendo actualmente con la salud de los miles y cientos de colombianos es vulnerar su derecho fundamental.

Precisamente en este gobierno que se dice del cambio y en este gobierno que precisamente se dice proteger los derechos de los más pobres de la gente más vulnerable y vemos esta situación tan catastrófica que obviamente merece toda la atención y del mismo poder judicial, que no pueden conocer de otros aspectos que son de su conocimiento por estar fallando en todas estas tutelas que se están presentando.