Semana Santa 2026: Este día caen el jueves y viernes santo, domingo de ramos y más fechas clave

La Semana Santa es una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes del cristianismo. Esta conmemora los últimos días de la vida de Jesucristo, su pasión, muerte y resurrección, y se vive con especial intensidad en muchos países de América latina.

Con esto en cuenta, la Semana Santa también tiene un profundo valor histórico, simbólico y social, especialmente en países de tradición católica como Colombia, pues reúne ritos, procesiones, representaciones y expresiones artísticas que se han transmitido de generación en generación.

Sin embargo, tanto para estas personas como para las no creyentes, esta semana también se configura como una época de descanso y, adicionalmente, como el primer periodo de vacaciones que tiene el año, antes de las ya conocidas de mitad de año para colegios y universidades.

A continuación, en Caracol Radio, puede consultar las principales fechas para tener en cuenta antes, durante y después de esta conmemoración

Fechas importantes para la celebración de Semana Santa

Miércoles de Ceniza y Cuaresma

Antes de Semana santa se encuentra la Cuaresma, una tradición espiritual que comienza con el Miércoles de Ceniza. La Cuaresma es considerada un tiempo de penitencia de 40 días, en donde es frecuente ofrecer al Señor un sacrificio, tanto para pedir la gracia del crecimiento personal como para fortalecer la voluntad para poder cooperar con esa gracia.

Miercoles de Ceniza/ cortesía:Getty Images) / MediaNews Group/The Riverside Pr Ampliar

En 2026, esta fecha será el 18 de febrero y marca el inicio de este periodo de reflexión, ayuno y penitencia que culminan con la Pascua (celebración de la resurrección de Jesucristo).

En 2026, la Cuaresma termina el 2 de abril (Jueves Santo), con la Misa de la Última Cena. La Pascua se celebrará el domingo 5 de abril.

Días de Semana Santa

El domingo de ramos (29 de marzo) es el día que abre esta festividad y conmemora la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén a lomos de un burro, mientras el pueblo judío lo recibía con ramas de olivo y palma, con las que también cubrieron el camino a su paso.

MED108. MEDELLÍN (COLOMBIA), 24/03/2024.- Fieles católicos participan en la celebración del Domingo de Ramos en la Catedral Metropolitana en Medellín (Colombia). La celebración del Domingo de Ramos da comienzo a la Semana Santa, donde fieles de la iglesia Católica conmemoran la muerte y resurrección de Jesucristo. EFE/Luis Eduardo Noriega Arboleda / Luis Eduardo Noriega A. Ampliar

El lunes (30) y martes (31) santo son días dedicados a la reflexión sobre la visita de Jesús y los posteriores anuncios de la traición y la negación a su obra.

El Miércoles Santo (1 de abril) se conmemora el encuentro de Judas Iscariote con el Sanedrín para pactar la traición a Jesús a cambio de 30 monedas de plata, marcando el inicio del fin de la Cuaresma y el comienzo de la Pascua. Es conocido como el “Día de la Traición”

El Jueves Santo (2) representa la última cena de Jesús con los 12 discípulos, donde se conmemora la Eucaristía y el lavatorio de pies, en símbolo de compartir el cuerpo y sangre de Cristo para predicar la comunión entre humanos.

Imagen de referencia sobre la última cena de Jesucristo. / Getty Images / Jorisvo Ampliar

Esta es la “puerta de entrada” al Triduo Pascual, es decir, es el “inicio” del periodo más importante de la Semana Santa, en el que se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

El Viernes Santo (3) conmemora la pasión y muerte de Jesucristo. ese día Jesús fue juzgado por Poncio Pilato, torturado y después coronado con espinas. Cargó su cruz hasta el Gólgota y fue crucificado junto a dos ladrones. Este episodio religioso se interpreta como el ofrecimiento de Jesús para redimir a la humanidad del pecado.

El Sábado Santo (4) es conocido también como Vigilia Pascual. Es un día de oración, de rememorar los sufrimientos de Cristo, y de sentir el vacío que sintieron los Apóstoles y los discípulos con Jesús en la tumba.

El Domingo de Resurrección (5) celebra la reaparición del mesías. Tras su martirio sufrido hasta la crucifixión, Jesucristo regresa de la muerte, cumpliendo el mandato divino de Dios, lo que prueba que, en efecto, era el salvador de la humanidad.

¿Por qué cada año varía la fecha de la Semana Santa?

La definición de las fechas para Semana Santa proviene de la tradición del pueblo judío. Éstos celebraban la fiesta de Pascua, en recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto, el día de la primera luna llena de primavera.

Debido a esto, la fecha no se fija según calendario moderno (gregoriano) sino con base en el año lunar.

Teniendo esto en cuenta, los primeros cristianos transformaron la celebración de la Pascua judía en la fiesta cristiana de la resurrección de Jesús, celebrada el domingo siguiente a la luna llena, posterior al equinoccio de primavera.

Así entonces, los festivos nacionales se definieron para las siguientes fechas: