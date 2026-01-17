¿Cuándo es el Miércoles de Ceniza del 2026? Esta es la fecha del inicio de la cuaresma

La Semana Santa es una de las fechas más importantes para los creyentes católicos, pues se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, siendo unos días de reflexión, perdón y descanso para muchas familias fieles en el mundo.

Durante este periodo, muchos colombianos creyentes participan en ceremonias religiosas, procesiones y rituales que representan los eventos narrados en la Biblia.

Sin embargo, esta semana también es de las primeras que se buscan en los calendarios año tras año pues, entre otras cosas, también significan vacaciones y son muchas las personas que con mucha anterioridad van agendando estas fechas para sus salidas.

Además, Previo a la semana mayor está la cuaresma, cuarenta días que marcan el conteo regresivo para estos días de reflexión, iniciando por el miércoles de ceniza, días que representan el periodo de preparación que pasó Jesús en el desierto antes de ser crucificado.

“Polvo eres y en polvo te convertirás, conviértete y cree en el evangelio”, es la frase con la que los sacerdotes dibujan una cruz en la frente de los feligreses con ceniza resultado de la quema de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior.

Un recordatorio a los católicos de que la vida terrenal es temporal, y que la vida definitiva se encuentra en el cielo.

¿Cuándo es el miércoles de ceniza?

Para este 2026, el Miércoles de Ceniza cae el 18 de febrero , dando inicio a los días de preparación para la Semana Santa, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril.

La fecha del Miércoles de Ceniza no es igual al 2025, que cayó el 5 de marzo, pues depende del calendario lunar, el cual se utiliza para determinar el Domingo de Resurrección, que debe ser el primer domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

¿Qué se conmemora el Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza, explica Británica, es un solemne recordatorio de la mortalidad humana y de la necesidad de reconciliarse con Dios, y marca el comienzo del periodo penitencial de la Cuaresma.

Esta idea es sustentada por Lauren F. Winner, sacerdote y profesora adjunta de la Duke Divinity School, consultada por la Revista Times, para quien las cenizas “representan la penitencia y la mortalidad”, pero también “hay una asociación mucho más fuerte y palpable si la gente estuvo el año pasado esparciendo las cenizas de un familiar”.

Miércoles de Ceniza: ¿Quién puede recibir la imposición de la cruz?

Este acto, al no ser uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica Romana; cualquier persona puede recibir la imposición de la cruz, sin importar su edad, religión o posición en la Iglesia.

¿Cuándo es Semana Santa en 2026?

La Semana Santa para el 2026 entrante iniciará con el tradicional domingo de Ramos, el 29 de marzo de 2026, y finalizará el domingo de Resurrección, que será el 5 de abril.

Sin embargo, de esta semana solo dos días son festivos reconocidos por el mismo Estado colombiano: el jueves y el viernes santo.

¿En qué fechas caen el jueves, viernes y sábado santo en 2026?

Pues bien, en 2026, el jueves, viernes y sábado santo caen el 2, 3 y 4 de abril respectivamente.