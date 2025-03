Miércoles de Ceniza: ¿qué pasa si se borra la cruz? ¿Es pecado? Esto dice la biblia

Mañana 5 de abril inicia la cuaresma, un periodo de preparación de cara a La Semana Santa de este año 2025. Durante este periodo, la Iglesia Católica invita a sus fieles a que puedan permanecer en ayuno reflexión y penitencia para prepararse para la Semana Mayor, la cual será del 13 al 20 de abril.

El inicio de la cuaresma está marcado por un acto litúrgico que es muy conocido por los colombianos, sean creyentes o no: el Miércoles de Ceniza. Cientos de miles de personas a lo largo del país realizan este acto, demostrando su devoción y recordando la fragilidad de la vida, la cual, Este miércoles 5 de marzo empieza la Cuaresma: ¿Qué significa y qué NO se debe hacer?

“Polvo eres, y al polvo volverás”, reza el texto bíblico en Génesis 3:19, el cual va muy acorde con la tradición del Miércoles de Ceniza que la Iglesia Católica impulsó desde los primeros siglos de nuestra era y la cual se mantiene hasta el día de hoy.

Para los católicos en Colombia (que son el 80% de la población total según cifras del DANE) la fecha está llena de solemnidad y tradición. Sin embargo, se ha preguntado alguna vez ¿qué pasa si se le borra la cruz de ceniza que le aplica el sacerdote? Aquí le contamos qué dice la biblia y la tradición eclesiástica al respecto.

¿Qué pasa si se me borra la cruz de ceniza de la frente, es pecado?

Aquí hay que hacer una mención importante. La Biblia no habla de forma explícita, ni tampoco instruye sobre la práctica del ‘Miércoles de Ceniza’. Como se dijo anteriormente, se trata de una práctica creada por la Iglesia Católica en los primeros siglos de la cristiandad, que se ha convertido en tradición.

De hecho, muchas confesiones consideradas cristianas no realizan este acto, pues consideran que no es necesaria. Ahora bien, a lo largo de la biblia se detalla el uso de la ceniza en la frente como símbolo de arrepentimiento y penitencia delante de Dios. En múltiples ocasiones se detalla cómo hombres y mujeres se arrepentían de sus pecados entrando en ayuno mientras se cubrían de ceniza.

El profeta Daniel lo dijo de la siguiente manera mientras realizaba una oración a Dios:

“Me dirigí a Dios, el Señor, suplicando con oración, ayuno, cilicio y ceniza” (Daniel 9:3)

¿Qué dice la Biblia al respecto?

El ayuno y el arrepentimiento son ampliamente recomendados a lo largo del texto bíblico, pero en sí no habla específicamente a la práctica que fue adoptada siglos después por la Iglesia Católica. Por lo tanto, no hay mención en los textos sagrados sobre si es pecado o no quitarse la cruz de la frente en el primer día de la cuaresma.

Ahora bien, al ser una práctica adoptada por la Iglesia, habría que preguntarse si dentro de la liturgia y la tradición se considera negativo quitarse la cruz durante el Miércoles de Ceniza.

La Iglesia no prohíbe que alguien decida limpiar la cruz de ceniza, pero tampoco es una práctica recomendada ni parte de la liturgia oficial. La cruz de ceniza es un signo visible que los fieles llevan para recordar la fragilidad humana y la necesidad de arrepentirse, y se espera que se mantenga durante el día como parte de ese testimonio de fe.

Jesucristo llamó a sus fieles a arrepentirse siempre de sus pecados y a realizar ayuno como prácticas espirituales que los acercaban más a Dios, pero no hacerlo no constituye como un pecado. Por lo tanto, borrarse la cruz de la frente durante el inicio de la cuaresma no es pecado.