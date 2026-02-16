Desde la Fiduprevisora pagaron primas a maestros sin que MinEducación lo autorizara: ministro Rojas

En el reporte Coronell en 6AM W se conoció una acción de tutela emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia el cual ordena investigar al ministro de Educación, Daniel Rojas; a la directora de la Fiduprevisora, Magda Lorena Giraldo, al abogado Yobanni Alberto López y a un grupo de maestros pensionados que recibieron el pago de una prima a pesar de que se les había negado legalmente.

Es decir, les pagaron las prestaciones que venían reclamando, sin importar que la justicia había determinado que no tenían derecho a recibir esa plata.

La decisión es una consecuencia de una multimillonaria operación de cobros irregulares que superan los 260.000 millones de pesos, un pequeño Foncolpuertos, en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

En entrevista en 6AM W, el ministro de Educación, Daniel Rojas, habló de qué piensa sobre el hecho de que un juez ordene compulsar copias penales, disciplinarias y fiscales en su contra por esta denuncia.

“Soy el más interesado de que estos hechos se investiguen, porque da cuenta, no solamente de nuestras actuaciones, sino de cómo durante este año y siete meses que he estado al frente del ministerio, he sufrido con la Fiduprevisora, primero para tener la información completa de la contratación (...) entonces es buenísimo que se investigue esto”, dijo el ministro.

El ministro comentó que es la Fiduprevisora la encargada de atender todas las solicitudes del magisterio, el Ministerio de Educación no tiene competencia funcional ni operativa para reconocer, liquidar o pagar prestaciones sociales.

“El doctor Hernán Bayona, vicepresidente del FOMAG, fue nombrado por el presidente, lo retiraron y lo devolvieron y el presidente volvió y lo ratificó, pues él tiene una investigación a fondo sobre esto, sobre bases de datos de maestros, cuyas fechas de vinculación no les hacen garantes del derecho y aun así desde la Fiduprevisora, le pagaron, sin que el Ministerio de Educación haya autorizado esos pagos”, afirmó el ministro, con respecto al caso del vicepresidente de FOMAG.

Aclaró que a los maestros se les reconoce lo que legalmente se les puede reconocer. “Hicimos dos concursos, hace ocho años no se hacían concursos, nivelaciones, bonificaciones, ascensos, reubicaciones, todo lo que esté dentro del marco legal se lo reconocemos a los maestros, pero no nos pueden llevar a un escenario en el que se les reconozca primas que no se les reconoció y me parece más grave que se les haya reconocido ese pago desde la Fiduprevisora”, puntualizo.

