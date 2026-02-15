Los murciélagos cumplen funciones ecológicas como el control de insectos, polinización, dispersión de semillas y control de poblaciones de otros animales.

Luego de la advertencia de las autoridades de salud del departamento, sobre murciélagos activos en el día y evitar su contacto, la Corporacion Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, aseguro que es falso que un murciélago que tenga actividad diurna es un murciélago con rabia.

La entidad ambiental hizo un llamado a la ciudadanía para no estigmatizar a los murciélagos con el tema del virus de la rabia.

“El hecho de que estén asociados como transmisores de la rabia, no significa que todos los murciélagos lo sean. Solo un pequeño porcentaje en poblaciones silvestres porta el virus”, aclaró Reisa Valencia Daza, bióloga de la Dirección de Gestión Ambiental de la CVC.

Aclaró que no es cierto que un murciélago que tenga actividad diurna es un murciélago con rabia.

Añadió que normalmente las especies hematófagas (que se alimentan de sangre) están relacionadas con la transmisión del virus de la rabia; aunque existen casos de transmisión por otras especies.

Es importante recordar que estos animales cumplen funciones ecológicas como el control de insectos, polinización, dispersión de semillas y control de poblaciones de otros animales, por ejemplo, insectos que transmiten enfermedades. “Lo importante es informarnos bien, no crear pánico y protegerlos”, concluye.

Datos biológicos

Colombia es el segundo país con más murciélagos en el mundo. Solo tres especies de murciélagos se alimentan de sangre, los demás consumen insectos, frutas, néctar y otros animales.