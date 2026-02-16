Operativos en Cali dejan tres capturados por homicidio y otros delitos

Tres capturados y dos homicidios esclarecidos en operativos realizados en Santa Elena, Comuna 10 y Nápoles.

La Policía de Cali reportó la captura de tres hombres señalados de participar en delitos contra la vida e integridad personal, en procedimientos adelantados en diferentes puntos de Cali.

Caso en Santa Elena

En el barrio Santa Elena, un hombre fue detenido tras ser señalado de atacar con arma cortopunzante a otro ciudadano, quien falleció a causa de las heridas. Según la información oficial, una llamada a la línea de emergencia permitió la rápida reacción de las patrullas, que lograron ubicar y capturar al presunto responsable.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio.

Hecho en la Comuna 10

En otro procedimiento, registrado en la Comuna 10, las autoridades capturaron a un hombre señalado de atacar a su expareja sentimental mientras ella se encontraba en vía pública. El sujeto fue interceptado a pocos metros del lugar y deberá responder ante la Fiscalía por el delito de feminicidio.

Captura en Nápoles

De manera adicional, en el sector de Nápoles fue capturado un hombre que era requerido mediante orden judicial por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado.

Las autoridades señalaron que continuarán adelantando operativos de control en la ciudad e insistieron en el llamado a la ciudadanía para que denuncie hechos delictivos y aporte información que permita la captura de personas vinculadas a homicidios.