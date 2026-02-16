¿Fue un robo masivo en Calima El Darién? Autoridades aclaran que fue hurto por abuso de confianza

Las autoridades en el Valle del Cauca descartaron que se haya tratado de un robo a mano armada el caso reportado en zona rural del municipio de Calima El Darién, donde varias personas denunciaron la desaparición de dinero y objetos personales durante un encuentro familiar.

Según las primeras investigaciones, el hecho habría sido un hurto por abuso de confianza ocurrido en una finca alquilada, ubicada en la vereda La Unión.

De acuerdo con el relato de las víctimas, un grupo numeroso de personas compartía en el lugar y, en horas de la tarde, decidieron descansar. Al despertar, notaron que varios elementos habían desaparecido, entre ellos dinero en efectivo, tarjetas de crédito y débito, ropa, llaves de vehículos y otros objetos de valor.

El subteniente Diego Fernando Romero, comandante de la estación de Policía de Calima El Darién, explicó que las pertenencias fueron halladas desordenadas, con bolsos abiertos y carteras sin documentos.

“De manera preliminar, se investiga un posible hurto por abuso de confianza por parte de personas que participaron en la misma reunión social”, señaló el oficial.

Tras la denuncia, unidades de la Policía desplegaron un operativo que permitió recuperar gran parte de los elementos hurtados en inmediaciones del lugar de los hechos.

Las autoridades confirmaron que la investigación continúa para identificar a los responsables.

Finalmente, reiteraron que Calima El Darién sigue siendo un destino seguro para el turismo en el Valle del Cauca, e invitaron a los visitantes a utilizar establecimientos que cumplan con la normatividad y a reportar cualquier situación sospechosa de manera oportuna.