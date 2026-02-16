Hallan dos cabezas más en Cali: Ya son cuatro casos recientes en el Valle - Redes Sociales

Dos cabezas humanas y otros restos fueron encontrados en la estación de bombeo de aguas residuales Paso del Comercio, ubicada en el norte de Cali.

El hallazgo se produjo mientras trabajadores de la planta realizaban labores de limpieza en el sistema. Según información preliminar, las partes humanas estaban dentro de bolsas plásticas.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que se trataría de dos cabezas y otras partes de cuerpos, y señaló que ya se iniciaron las investigaciones para establecer la identidad de las víctimas y determinar si estos restos estarían relacionados con otros casos recientes.

Este hallazgo se suma a otros hechos ocurridos en la región durante la última semana. El miércoles 11 de febrero fue encontrada la cabeza de un hombre en el río Cali, a la altura del Bulevar del Río, en el centro de la ciudad. Días antes, otra cabeza había sido hallada en la vía Panorama, a la altura del municipio de La Unión, en el norte del Valle del Cauca.