Más de 80 capturados en operativos del fin de semana en Barranquilla

Un total de 82 personas fueron capturadas durante el fin de semana en medio de operativos adelantados por la Policía en Barranquilla y su área metropolitana, en acciones dirigidas a contener distintos delitos y reforzar la seguridad en varios sectores de la ciudad.

De acuerdo con el balance oficial, 81 de las detenciones se realizaron en flagrancia y una por orden judicial. Los procedimientos permitieron además la incautación de 14 armas de fuego y 269 armas blancas, elementos que, según las autoridades, estarían siendo utilizados para la comisión de hechos delictivos.

En desarrollo de los controles también fueron recuperados tres vehículos y tres motocicletas que habían sido reportados como hurtados.

Más de 800 riñas reportadas

Las cifras entregadas dan cuenta, además, de la actividad operativa en materia preventiva. Durante el fin de semana se atendieron 12.124 llamadas a la línea de emergencia, entre ellas 895 relacionadas con riñas y 546 por alteración a la tranquilidad pública.

Los uniformados impusieron 760 comparendos, realizaron 14 desmontes de equipos de sonido instalados en vehículos tipo pick-up y trasladaron a 262 personas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ).

En el frente de movilidad, se impusieron 610 comparendos por infracciones de tránsito. Asimismo, se practicaron 85 pruebas de alcoholemia, de las cuales 30 arrojaron resultado positivo. En total, 63 vehículos fueron inmovilizados.

El comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, señaló que los operativos continuarán de manera permanente en distintos puntos de la ciudad y su área metropolitana, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de las líneas oficiales habilitadas.