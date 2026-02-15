Triple homicidio en Barranquilla: van 16 masacres en el país en 2026

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, registró la masacre número 16 del año en Colombia. Sucedió en medio de las festividades del Carnaval de Barranquilla, cuando tres hombres fueron asesinados.

Los hechos se dieron sobre la calle 53 con carrera 3A de Barranquilla. Allí, sujetos armados en motocicleta dispararon contra tres hombres que departían en el lugar.

Las personas fueron trasladas a un centro asistencial, donde murieron a causa de la gravedad de las heridas.

Las víctimas son César Andrés Moya Meza, de 35 años; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47 años; y Luis Gabriel Solano Villa, de 50 años.

En la zona, según Indepaz, actúan los grupos armados Clan del Golfo, Los Pepes, Nuevos Rastrojos, los Costeños, Bloque Central Renacer, los Papalopez, los Vega, y otras bandas de carácter local.

La Defensoría mantiene la Alerta Temprana 022/23 en Barranquilla, que advierte sobre el deterioro de la seguridad en la ciudad, señalando el aumento de homicidios, desplazamientos, extorsiones, y amenazas.