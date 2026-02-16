Piden alcalde ad hoc para el municipio de Soledad, Atlántico: esta es la razón

Por candidatura de hermano de la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, piden alcalde ad hoc para el municipio.

La solicitud fue radicada ante el Comité de Seguimiento Electoral del departamento del Atlántico para garantizar transparencia en el municipio, con una población que supera los 600.000 habitantes y un electorado vital para las elecciones regionales y nacionales.

Las dudas radican por la aspiración de Winsner Sandoval Ibáñez, a la Cámara de Representantes por el Atlántico, ya que es hermano de la actual alcaldesa, Alcira Sandoval.

El candidato busca llegar al Congreso a través de la circunscripción especial afrodescendiente, por el Partido Demócrata Colombiano.

Además, el aspirante ha sido señalado de tener respaldo del condenado excongresista Eduardo Pulgar.

El abogado del partido Liberal en el Atlántico, Alberto Peña Pérez, radicó la solicitud.

“La preocupación es precisamente poder garantizar la transparencia y la equidad”, dijo el profesional del derecho.

El tema fue expuesto nuevamente en un reciente comité de seguimiento electoral realizado en el municipio hace un par de días en donde se dejó constancia de la presunta incompatibilidad.

Indicó además que la solicitud ya fue informada al Consejo Nacional Electoral, aunque la competencia para decidir la designación de un alcalde ad hoc recaería en la Procuraduría General de la Nación y en la administración departamental una vez se emita el respectivo pronunciamiento.