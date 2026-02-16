Luto en el microfútbol Colombiano: murió Giovanni Hernández, de los mejores jugadores en la historia

Bucaramanga

El microfútbol colombiano está de luto tras confirmarse la muerte de Giovanni Hernández, uno de los jugadores más influyentes y destacados en la historia de esta disciplina. El salonista santandereano, falleció en la tarde de este lunes 16 de febrero, tras algunas complicaciones de salud.

La noticia ha generado reacciones en el ámbito deportivo nacional y en Santander, tierra que vio crecer gran parte de su legado. Giovanni Hernández, referente del microfútbol y quien marcó una época en esta disciplina, estaba cerca de cumplir 55 años.

‘El mago’, como también era conocido, fue campeón mundial con la Selección Colombia en el 2000, certamen que se disputó en Bolivia.

Considerado por muchos como uno de los mejores jugadores del microfútbol colombiano, su talento, liderazgo y disciplina lo llevaron a convertirse en ícono de este deporte, además de aportar posteriormente como entrenador y formador de nuevos talentos.

Recuerdos desde la narración deportiva: sus primeros goles en un mundial

En entrevista con Caracol Radio, el narrador santandereano Enrique “Kike” Plata, expresó su tristeza por la noticia y destacó la huella que dejó el jugador en el país.

“Muy triste, muy lamentable, estamos verdaderamente confundidos con el fallecimiento de este gran talento santandereano que le dio mucho auge al microfútbol en Colombia”, afirmó.

Plata, quien ha relatado ocho mundiales de microfútbol, recordó haber narrado sus primeros goles en el Mundial de Argentina de 1994, donde se consolidó como figura y recibió reconocimiento internacional por su técnica y desempeño en la cancha. “Fue destacado como el jugador más exquisito en su microfútbol… con esa zurda de oro que tenía”, señaló.

Según el relator, la disciplina y el compromiso fueron claves en su carrera: “Era un hombre supremamente disciplinado en su vida personal y deportiva, manejaba una zurda impresionante y un dribbling espectacular”.

El periodista también resaltó su carácter dentro y fuera de la cancha: “Su disciplina y su sencillez como ser humano fueron espectaculares”, agregó, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a su familia y allegados.



