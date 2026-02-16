11 jaguares confirmados en el Magdalena Medio: harán el primer censo regional

Tras casi diez años de monitoreo con cámaras trampa en zona rural de Barrancabermeja, se realizará el primer censo oficial de jaguares en el Magdalena Medio santandereano.

La iniciativa es liderada por la Fundación Cuidar la Tierra, que desde 2016 desarrolla un trabajo de investigación en las cuencas del Zarzal y la Vizcaína, en el denominado “Triángulo de la Vida”. Un corredor ecológico estratégico porque abastece de agua a la ciudad.

“Vamos a iniciar el censo de jaguares del Magdalena Medio santandereano para generar información real y científica que permita tomar decisiones sobre su conservación”, explicó Jhon Mario Flórez, director de la Fundación Cuidar la Tierra y de la Estación Biológica Jaguar Ipacarai.

Durante este tiempo el equipo ha identificado al menos 11 jaguares en esa zona. Lo han hecho con cámaras trampa que permiten reconocer a cada ejemplar por su patrón único de manchas.

“A través de estos años hemos podido identificar once jaguares en esta cuenca. Los reconocemos por sus manchas, que son como la huella digital del animal”, agregó Flórez.

Ahora, el objetivo es ampliar ese seguimiento a todo el Magdalena Medio santandereano. La idea es obtener datos científicos sobre cuántos jaguares hay realmente. También conocer su densidad y cómo se están moviendo en el territorio.

El censo se desarrollaría entre 2026 y 2027, con apoyo de la Universidad Industrial de Santander y el respaldo de la Gobernación de Santander.

Estrategia de conservación

El anuncio hace parte de una estrategia del departamento para fortalecer la Estación Biológica Jaguar IPACARAI. La idea es unir investigación científica, conservación ambiental y turismo sostenible.

Desde la administración departamental se destacó la importancia del jaguar como especie clave para el equilibrio ecológico, ya que su presencia contribuye a mantener la salud de los bosques y la protección de las fuentes hídricas.

Con este censo, Santander busca contar por primera vez con datos técnicos que sirvan de base para decisiones de conservación en el Magdalena Medio.