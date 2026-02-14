Bucaramanga: Indignación por homicidio de comerciante, denuncian que cámaras del sector no funcionan

Bucaramanga

Residentes del barrio Monterredondo en Bucaramanga, expresaron su dolor e indignación tras el asesinato de Sergio Andrés Suárez Ortiz, comerciante del sector. El hecho que ha generado preocupación por las condiciones de seguridad y el estado de los equipos de vigilancia en la zona.

La edil de la comuna 17 Luz Adriana Velandia, lamentó lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a los familiares de la víctima. “Es muy lamentable que tengamos que presenciar estos hechos, esta pérdida tan lamentable de una persona muy servicial, emprendedora, trabajadora, una persona que construye su negocio con su trabajo y su tesón, y que venga otro a arrebatarle la vida de esa manera”, expresó.

Velandia pidió a las autoridades celeridad en la investigación y captura de los responsables. “Esperamos que pronto den captura a estos delincuentes que no les tiembla la mano para hacer daño a una familia completa y a un barrio”, señaló.

La edil también denunció que frente al establecimiento donde ocurrieron los hechos existe una cámara de seguridad que pertenece a la Policía y que lleva más de dos años fuera de servicio. Según explicó, la comunidad ha reportado en repetidas ocasiones la falla sin obtener respuesta.

“Contamos con una cámara inservible en todo el frente de este negocio, que es de la Policía y que lleva más de dos años dañada. Es prácticamente la única que tiene el barrio y nos sentimos totalmente vulnerables ante estos hechos”, afirmó.

De acuerdo con la líder comunal, recientemente se conoció un comunicado en el que les anuncian la reparación de cámaras en la ciudad, por lo que esperan que este punto crítico sea incluido en las intervenciones.

Desde la comunidad, que no se reponen del lamentable hecho, hicieron un llamado a la administración municipal, a la Policía Nacional para fortalecer la seguridad en el sector y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. “Es de ponernos la camiseta todos, de no cansarnos de solicitar que sean arreglados estos puntos críticos”, agregó Luz Adriana Velandia.