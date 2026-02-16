Fue presentado ante la Fiscalía uno de los responsables de la muerte de comerciante en Monterredondo. Foto: Alcaldía de Bucaramanga.

Bucaramanga

El general William Quintero, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga aseguró que tras revisar más de 100 cámaras de seguridad y la ayuda de la inteligencia artificial se logró la identificación del conductor de la moto y de la persona que disparó en contra de Sergio Andrés Suárez Ortiz en el barrio Monterredondo, el conductor de la moto ya fue presentado ante la Fiscalía.

"Ese sujeto fue el que condujo la motocicleta. Entonces ya lo tenemos identificado, ya se tomaron algunas diligencias y podemos decir que el día de hoy tenemos completamente identificado la persona que disparó en contra de este ciudadano que se encontraba laborando en su establecimiento de comercio y fue asesinado vilmente", indicó el general Quintero.

Aseguró el general Quintero que ya están tras la pista del hombre que disparó y que sería en las próximas horas que se de con la captura de este responsable, la alcaldía ofreció 10 millones de recompensa por quien ayude a dar con este hombre.

"este delincuente, que comete este homicidio, no solamente había hecho esos hechos criminales en Bucaramanga. En otras ciudades del país, inclusive, estamos trabajando porque tiene una orden de captura emanada por una autoridad competente en otra ciudad del país", enfatizó el general Quintero.