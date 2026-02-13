Clima HOY en Bogotá y el fin de semana: Pronóstico IDEAM 13, 14 y 15 febrero ¿Seguirán las lluvias?

IDEAM: Pronóstico del clima en Bogotá y principales ciudades de Colombia 20 y 21 de diciembre 2025

Colombia se encuentra en una crisis climática debido a las inundaciones que azotaron a diferentes regiones del país. El 12 de febrero el Gobierno emitió un decreto de emergencia económica para socorrer a ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Respecto a esta situación, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastes (UNGRD) ha reportado alrededor de 65 emergencias climáticas entre finales de enero e inicios de febrero, entre las cuales se cuentan 53 eventos de inundación, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitos, dos vendavales, un caso de erosión fluvial y uno de erosión costera, en un total de 61 municipios.

Aunque Bogotá no ha reportado inundaciones masivas, sí ha vivido uno de los eneros más lluviosos de las últimas décadas, por lo cual es recomendable estar al tanto de los pronósticos del clima para estar preparado ante cualquier alerta.

Pronóstico del clima para el viernes 13 de febrero

El IDEAM pronostica lluvias generales en la capital durante esta jornada, con posibilidades de picos en las regiones Pacífica, Amazonia y sur del Caribe, destacando los departamentos de Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, sur de Guaviare, Vaupés y Amazonas.

¿Lloverá durante el fin de semana del 14 al 15 de febrero?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia aún no publica el pronóstico para este fin de semana.

Noticia en desarrollo..

