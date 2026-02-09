Política

Presidente Petro pidió a la Corte levantar suspensión del decreto de emergencia por ola invernal

“Aquí está en juego la vida de las personas, la protección de familias enteras y la posibilidad de evitar daños irreparables” afirmó el jefe de Estado.

Inundaciones en Córdoba y Gustavo Petro. Fotos: Caracol Radio / (Colprensa – Catalina Olaya)

A través de una carta enviada a la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro le pidió formalmente, que levante la suspensión provisional del decreto de emergencia económica y social, ante la ola invernal que está afectando gravemente a los departamentos de Córdoba y Sucre.

El alto mandatario aseguró que con respeto ante el Alto Tribunal y su labor en el país, pero ante la tragedia en curso, se vio en la necesidad de poner a consideración los hechos nuevos y sobrevinientes, que hoy cambian de manera sustancial la realidad que viven varias regiones.

Noticia en desarrollo...

