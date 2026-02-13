Alcaldía advierte sobre incremento de lluvias en Bogotá en un 160% por encima del promedio histórico

La alerta la lanzó el IDIGER y aunque enero y febrero son históricamente meses de bajas precipitaciones en la capital, las condiciones climáticas de 2026 han presentado un comportamiento atípico y extremo.

De acuerdo con la información, las estadísticas evidencian que Bogotá ha registrado niveles de lluvia superiores a los promedios históricos:

Enero: Sectores de la ciudad reportaron acumulados entre un 120 % y 160 % por encima de lo habitual.

Sectores de la ciudad reportaron acumulados entre un 120 % y 160 % por encima de lo habitual. Febrero: En los primeros once días, localidades como Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa ya muestran anomalías de precipitación.

Uno de los casos que más llama la atención es el evento registrado en la localidad de Usaquén el pasado 11 de febrero, en donde en tan solo 67 minutos se completó el 68% de la lluvia que debería presentarse durante todo el mes.

“Aunque se espera una disminución gradual hacia finales de mes, le recordamos a la ciudadanía que una nueva temporada de lluvias tendrá lugar a mediados de marzo, cómo es habitual para ese periodo. Por eso resulta de gran importancia atender las recomendaciones para prevenir situaciones críticas ocasionadas por la lluvia”, dijo el director del IDIGER, el ingeniero Guillermo Escobar Castro.

El IDIGER mantiene activo y en alerta permanente los equipos de respuesta y de atención a emergencias y de igual manera invita a la ciudadanía a realizar acciones preventivas.