Investigué al director de la Policía y por eso me sacaron: exjefa de Contrainteligencia

UNIDAD INVESTIGATIVA - CARACOL RADIO

En entrevista exclusiva con la Unidad Investigativa de Caracol Radio, la coronel (r) Julie Katherine Ruiz dijo en 6 AM W que su salida de la Policía no tiene que ver con las filtraciones de información reservada a la red de alias Papá Pitufo, sino con una retaliación del general William Oswaldo Rincón, director de esta fuerza.

“Como jefa de Contrainteligencia me tocó desplegar una actividad de verificación en la Inspección General, que en esa época era dirigida por el general Rincón. Eso me trajo consecuencias muy complejas para el 2025, porque no todas las personas asumen con madurez y responsabilidad el trabajo de contrainteligencia”, aseguró.

La coronel Ruiz ha sido señalada por el fiscal Andrés Marín, que llevó el caso contra Diego Marín Buitrago -el ‘zar’ del contrabando conocido con el alias de Papá Pitufo-, de ser una de las responsables de pasarle información reservada a la red de este delincuente, detenido en Portugal.

En ese sentido, la oficial recordó que, en noviembre del año pasado, cuando Rincón ya encabezaba la Policía, instauró una queja contra él ante la Procuraduría, por presunta persecución laboral. La motivación de su recurso es la cancelación de la comisión diplomática que ella disfrutaba en el Colegio Interamericano de Defensa, en Estados Unidos; la revisión “arbitraria” de misiones de contrainteligencia y el traslado de funcionarios bajo su mando, “como represalia”.

El pasado 21 de enero, el Ministerio Público remitió la queja de la coronel Ruiz al Comité de Convivencia Laboral del Ministerio de Defensa Nacional, tras considerar que esa instancia se había omitido. Y envió otra copia a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, pues en otro escrito, radicado el 10 de diciembre, la oficial expresó que su regreso al país la puso en peligro.