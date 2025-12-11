Fiscalía fortalece líneas de investigación en lavado de activos y contrabando contra Diego Marín

Este jueves, 11 de diciembre, Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre diferentes temas coyunturales que atañan al país en materia judicial, uno de estos el caso de Diego Marín, también conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’.

La extradición de ‘Papá Pitufo’ está en “stand-by”

La fiscal Camargo inició explicando que en la actualidad tienen “la orden de extradición autorizada por Portugal, pero infortunadamente la solicitud de asilo que él (Marín) tramitó previamente, detuvo esa orden”.

Comentó, además, que “aún no hay resultados de pronunciamiento oficial de esa petición del señor Diego Marín, lo cual significa que tenemos en stand-by su extradición hacia Colombia”.

Nuevas líneas de investigación: contrabando y lavado de activos

En otro apartado de la conversación, la jefa del ente acusador aseguró que están adelantando otras líneas de investigación contra Marín, teniendo en cuenta que inicialmente ‘Papá Pitufo’ tenía una solicitud de extradición que se apoyaba en una acusación contra él por unos delitos de cohecho.

“Nosotros, en el tiempo que lleva la solicitud de extradición, hemos fortalecido ampliamente la investigación contra el señor Marín, sobre todo en un componente que es muy importante que es el de contrabando. Cuando nosotros llegamos a la Fiscalía, lo que encontramos fue una solicitud de extradición que se apoyaba en una acusación contra él por unos delitos de cohecho“, comentó.

Y agregó: “Él o su organización habría ofrecido dinero a un personal de la Policía Nacional, de la Polfa. Entonces el cargo que había contra él no era por contrabando. Nosotros lo que hicimos, y que venimos haciendo muy juiciosamente en todo este tiempo, fue reunir todas las investigaciones que sí existían en la Dirección de Delitos Fiscales por temas muy viejos de contrabando, ahí podríamos estar hablando de un rango de tiempo de unos 12 años, y hemos estado puliendo, por así decirlo”.

“Esa investigación la asociamos con la investigación de lavado de activos que se tiene hoy, que se está adelantando y que yo espero que podamos judicializar en un tiempo muy corto”.

Y así, afirmó: “Lo que hemos hecho es fortalecer líneas de investigación que son la de lavado de activos y la de contrabando”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Fiscalía fortalece líneas de investigación en lavado de activos y contrabando contra Diego Marín 03:41 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: