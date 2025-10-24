No vamos a permitir que criminales como “Papá Pitufo” siga permeando la Policía: general Rincón

En una ceremonia presidida por el presidente Gustavo Petro; la vicepresidenta Francia Márquez; el ministro de Defensa Pedro Sánchez y la cúpula militar, tomó posesión el nuevo director de la Policía Nacional, el general William Rincón.

El general Rincón, con más de 30 años de trayectoria, asumió el mando de la institución con un contundente mensaje en la lucha contra la corrupción.

En ese sentido reiteró su compromiso en atacar las redes del zar del contrabando, lideradas por alias “Papá Pitufo”.

“No vamos a permitir que referentes criminales como Diego Marín, más conocido como Papá Pitufo, sigan permeando los estamentos y el talento humano de la policía para sus fines de enriquecimiento ilícito y perversión moral”, dijo desde la Escuela de Cadetes General Santander el nuevo general.

El llamado a oficiales retirados

Asimismo, el nuevo director de la Policía, general William Rincón, anunció que llamará a oficiales en retiro para que vuelvan a integrar la institución.

“Vamos llamar a unos oficiales en el grado de general, a oficiales superiores y por supuesto, a mandos del nivel ejecutivo en uso del buen retiro, para que vuelvan a nuestra institución, con su lucidez, experticia y visión en temas operativos”, dijo el director de la Policía.

General Rincón habla de la muerte de su hijo

En medio de la ceremonia de posesión, el general se refirió al asesinato de su hijo, Juan Felipe Rincón.

“Permítanme dejar a un lado los protocolos para referirme, con la mayor humildad, a una fatalidad que marcó mi vida para siempre: el homicidio de mi hijo Juan Felipe Rincón. No hay palabras que describan ese dolor, ni consuelo que lo apague; es una herida silenciosa que late como una campana rota en mi corazón”, indicó el general.

Asegura el general que en ese proceso para sanar la pérdida de su hijo, necesitó de la Institución, es por eso que ahora como director apoyará a todos sus miembros de una forma más humana.