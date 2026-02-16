Hable con elPrograma

16 feb 2026 Actualizado 11:57

1,5 toneladas de ayudas llegaron para damnificados por lluvias en Lebrija, Santander

La jornada, realizada entre el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Número en articulación con autoridades locales y la Organización Corporación Minuto de Dios.

Bucaramanga

Un primer lote de ayudas para los damnificados que dejaron las lluvias en Santander llegó a Lebrija, el municipio más afectado por la temporada de precipitaciones.

Tropas del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Número 2 del Ejército Nacional acompañaron la recepción de 1,5 toneladas de ayudas humanitarias.

Los elementos fueron entregados por la Organización Corporación El Minuto de Dios.

Los problemas generados por las lluvias ocurrieron en el centro poblado Vanegas donde se produjo la muerte de un adulto mayor.

La creciente del río Lebrija puso en riesgo a decenas de familias; las aguas destruyeron unas 60 casas.

