Impulsan en Santander estrategia para la conservación de jaguares

Bucaramanga

La Gobernación de Santander anunció el fortalecimiento de acciones orientadas a la protección ambiental del departamento mediante una estrategia articulada con la Fundación Cuidar La Tierra, enfocada en la conservación de especies y ecosistemas estratégicos.

La iniciativa se materializa en el impulso a la Estación Biológica Jaguar IPACARAI, como parte del compromiso institucional por integrar investigación científica, preservación de la fauna y el desarrollo de turismo sostenible. Desde la administración departamental se destacó que este espacio busca aportar al conocimiento ambiental y a la protección de la riqueza natural del territorio.

Lea también: En Barrancabermeja refuerzan seguridad para elecciones al Congreso: riesgo por grupos armados

De acuerdo con la información compartida por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, “la estrategia resalta la importancia del jaguar como especie clave para el equilibrio ecológico, al contribuir a mantener la salud de los bosques, la protección de fuentes hídricas y la resiliencia de los ecosistemas”.

En ese sentido, la conservación de esta fauna representa una apuesta por salvaguardar la biodiversidad y garantizar el futuro ambiental de la región.

Otras noticias: VIDEO | Esta es la razón de la riña entre taxistas en el aeropuerto de Bucaramanga. No es la primera

El gobernador de Santander reiteró que este tipo de alianzas refuerzan su política ambiental y buscan consolidar “acciones concretas que combinen sostenibilidad, investigación y educación ambiental, con impacto en la conservación del patrimonio natural regional”.