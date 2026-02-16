Está cerrada la Troncal del Magdalena Medio por protesta de volqueteros.

Bucaramanga

No paran las protestas que afectan la movilidad por las vías del departamento de Santander, actualmente los volqueteros están protestando en el sector de Puerto Araujo en el municipio de Cimitarra, impidiendo el paso por la Troncal del Magdalena Medio.

"Desde la ANI se sorteó una reunión el pasado viernes en Sabana de Torres, donde hay un compromiso de atender los requerimientos de la comunidad, la empleabilidad, el trabajo local, la participación de los diferentes gremios y sectores como los volqueteros”, señaló el general Oscar Hernández, secretario del interior del departamento.

En la vía Bucaramanga - Bogotá los conductores de vehículos pesados también mantienen sus protestas con las talanqueras arriba en cuatro peajes hasta que desde el Ministerio de Transporte y el Invías les de respuesta, se espera que sea antes del 3 de marzo.

En el municipio de Sabana de Torres también se mantiene otra protesta que desde la Gobernación de Santander están acompañando para que se garantice el paso intermitente.