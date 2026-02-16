Grupo Cibest y Bancolombia anuncian la creación y modificación de algunas de sus vicepresidencias

Medellín

La junta directiva de este holding financiero anunció la creación de dos vicepresidencias y la modificación de algunas de ellas, como una decisión que responde a la evolución de este grupo empresarial y que comenzará a regir a partir del domingo primero de marzo.

Según la información relevante enviada a la Superintendencia Financiera de Colombia, como parte de estos cambios se crean las Vicepresidencias de Pagos, Flujos y Seguros, además de la de Desarrollo de Negocios, ambas para esta matriz.

Vicepresidencia de Pagos, Flujos y Seguros

Esta nueva dependencia estará liderada por Liliana Patricia Vásquez Uribe, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en este grupo. Viene de ser la vicepresidenta de Productos de Bancolombia S.A. y reportará directamente al presidente de la entidad.

La nueva área debe direccionar y articular las capacidades del Grupo para evolucionar el negocio de pagos, flujos y seguros.

Vicepresidencia de Desarrollo de Negocios

La nueva dependencia reportará directamente al presidente y estará a cargo de Julián Mora Gómez, quien cuenta con más de 20 años de experiencia dentro del grupo.

Mora Gómez viene de desempeñar el cargo de vicepresidente Corporativo de Grupo Cibest y previamente pasó por la vicepresidencia de Cumplimiento Corporativo y la presidencia de Fiduciaria Bancolombia.

Otros nombramientos

Debido a estos cambios, nombraron a Alejandro Botero López como vicepresidente Corporativo de la matriz, una persona que tiene más de 20 años de experiencia dentro de esta entidad y viene de desempeñar el cargo de vicepresidente de Leasing, Renta y Uso de Bancolombia.

Se cambió la denominación de la vicepresidencia Jurídica y Secretaría General de Grupo Cibest por la de vicepresidencia de Gobierno Corporativo, que será liderada por Claudia Echavarría Uribe, quien continúa con el cargo de esa vicepresidencia y mantendrá el rol como secretaria general.

Adicionalmente, se suprimió la Vicepresidencia de Innovación y Sostenibilidad de Grupo Cibest. En línea con lo anterior, aceptaron el retiro de Cipriano López González, y los equipos de trabajo de esta dependencia serán integrados en otras vicepresidencias.

Cambios en Bancolombia

Por su parte, Bancolombia S.A. dijo que la Junta Directiva adoptó la decisión de crear la Vicepresidencia de Desarrollo de Negocios de Bancolombia, quien además asumió esa misma dependencia para la totalidad del holding.

Al igual que el anterior nombramiento, Alejandro Botero López asumirá como nuevo Vicepresidente Corporativo de Bancolombia, al mismo tiempo que lo hace para el grupo financiero.

También suprimieron la vicepresidencia de la vicepresidencia de Innovación y Sostenibilidad de Bancolombia, por el retiro de Cipriano López González y los equipos de esa dependencia, que pasarán a otras vicepresidencias.

Claudia Echavarría Uribe continuará como Vicepresidencia de Gobierno Corporativo y secretaria general de Bancolombia, al mismo tiempo que ocupa ese mismo cargo para el Grupo Cibest.

Estos cambios en su totalidad también entran en vigor a partir del domingo 1 de marzo de 2026.

Toda esta información fue entregada como relevante a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Cabe recordar que el Grupo Cibest es la compañía matriz y holding financiero que agrupa a entidades como Bancolombia, Nequi, Wompi, Wenia, Renting Colombia y otras entidades en Centroamérica.