Frustran ataque terrorista en el norte del Cauca con la desactivación de moto cargada con explosivos

Cauca

Las autoridades lograron frustrar un ataque terrorista de pretendían perpetrar con explosivos estructura armadas ilegales en el norte del Cauca que pudo causar afectaciones a la Fuerza Pública y la población civil en el Cauca.

De acuerdo con el Departamento de Policía Cauca, una motocicleta acondicionada con explosivos fue ubicada en la vía Panamericana, sector del Puente Valencia, en límites entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Los uniformados con el apoyo del grupo Antiexplosivos de la Policía de Cali y del guía canino, realizaron la desactivación controlada del velocípedo.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, coronel Milton Andrés Melo aseveró que “el vehículo había sido acondicionado con aproximadamente 10 kilogramos de explosivos. Los peritos de automotores avanzan en los estudios para determinar la procedencia de la motocicleta”.

El tramo Popayán-Cali permaneció cerrado durante el operativo.

En esta zona del suroccidente colombiano delinquen los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

Este incidente se suma a las recientes alteraciones del orden público en el norte Cauca, donde municipios como Corinto han declarado situación de riesgo por enfrentamientos armados.