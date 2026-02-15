Candidata a la Cámara Lucy Amparo Guzmán fue retenida por varias horas por hombres armados

Este sábado 14 de febrero se confirmó que la Candidata a la Cámara por el Cauca y exalcaldesa del municipio de Santander de Quilichao, Lucy Amparo Guzmán, fue retenida por hombres armados y posteriormente liberada.

Los hechos fueron confirmados por su equipo de campaña, que entregó detalles de lo sucedido.

La candidata por el Partido Liberal habría sido retenida por hombres armados mientras se desplazaba por zona rural de Santander de Quilichao. Allí, fue despojada de su vehículo y a su equipo de seguridad se le hurtaron dos armas de fuego.

Según la Policía, “este desplazamiento no fue informado previamente ni se solicitó acompañamiento adicional de la Policía Nacional”.

Horas después, la exalcaldesa fue liberada junto a su equipo de seguridad. El comunicado de la campaña confirmó que se encuentran a salvo.

Sin embargo, el equipo de la candidata indicó que el hecho “evidencia un riesgo que no puede seguir ignorándose: la violencia política contra las mujeres, usada para intimidar, silenciar y frenar liderazgos. Lo decimos con claridad: seguiremos en el territorio, de la mano de nuestra gente, construyendo el Cauca juntos”. Agregaron que ya se instauró una denuncia ante las autoridades competentes.

Finalmente, exigieron a las autoridades medidas para proteger a todos los candidatos del Cauca “con especial atención a los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres. La democracia no puede depender de la valentía individual: debe ser garantizada por el Estado”.

La vicepresidenta Francia Márquez se pronunció solidarizándose con Lucy Amparo Guzmán: “Rechazo cualquier acto que atente contra la libertad, la vida y la participación política de quienes ejercen liderazgo en los territorios. La democracia se fortalece con garantías, no con amenazas y con diálogo, no con violencia”.