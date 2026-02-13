El flagelo de reclutamiento de menores indígenas se ha intensificado en el Cauca

Popayán - Cauca

El departamento del Cauca sigue siendo la región más afectada por el reclutamiento de menores indígenas para la guerra. 838 casos registrados en los últimos cuatro años han afectando principalmente a los pueblos originarios.

Las preocupante cifra se conoció en la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas, ocasión en la que el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, denunció que los niños y adolescentes siguen sufriendo el impacto del ciclo de reclutamiento forzado.

El fenómeno no disminuye y por el contrario se ha evidenciado un crecimiento significativo. En 2022 hay registro de 183 casos, en 2023, 204, en 2024, 219 y en el 2025, 232 casos.

El coordinador del Área de Derechos Humanos del CRIC, Mauricio Capaz afirmó que en el 2025, el ciclo de reclutamiento además dejó 110 amenazas de reclutamiento y 37 menores desaparecidos.

Según Capaz, en lo corrido del 2026 las comunidades indígenas lograron recuperar a 11 menores y se han registrado 15 casos entre desapariciones y amenazas vinculadas al flagelo.

Entre las zonas más afectadas se cuentan el norte, el occidente y Tierra dentro, en municipios como Toribío, Caldono, Corinto y Páez.

“Pese a todos los esfuerzos que hace la organización indígena, en términos de prevención y atención, las acciones se ven limitadas frente a la dimensión de la problemática“, explicó el coordinador.

Las comunidades manifestaron que ”desafortunadamente está práctica no ha desaparecido tras el acuerdo de paz de 2016, sino que se ha intensificado especialmente en zonas con presencia de grupos armados“.

Por eso, señalaron que en el marco Día Internacional de las Manos Rojas, hacen un llamado al Estado colombiano, a todas las organizaciones y a la sociedad a unir fuerzas en torno al reclutamiento.

“Este fenómeno le está cobrando en lo social al departamento del Cauca y puede ser mucho más grave de lo que se ha visto hasta el momento”, puntualizó Mauricio Capaz.