Fiscal antinarcóticos y dos agentes de la Sijín fueron capturados por presunta extorsión

Fiscal capturada por vínculos con Bacrim aparece como directora en la reestructuración. Foto: Colprensa( Thot )

Justicia

En medio de un operativo fue capturado Leopoldo Eduardo Montes Dávila, fiscal 19 seccional Antinarcóticos de Santa Marta (Magdalena), quien, al parecer, estaría relacionado con presuntos hechos de corrupción judicial.

Según se conoció, en las diligencias de allanamiento en la oficina del funcionario de la Fiscalía se incautaron computadores, al igual que documentos de expedientes que harán parte de la investigación, la cual está relacionada con una presunta extorsión a un empresario del transporte.

Más capturas

Dos funcionarios de la Sijín de la Policía Nacional también fueron capturados. Se trata de Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez.

¿De qué se trata el caso contra el fiscal y los dos agentes de la Sijín?

La investigación se inició por una denuncia que interpuso un empresario de autopartes contra los funcionarios judiciales ante el Grupo Investigativo Gaula Élite.

La supuesta víctima señaló que el fiscal, junto con los agentes de la Sijín y un asistente del despacho, al parecer, planearon y ejecutaron la inmovilización ilegal de una tractomula cargada con mercancía en una vía nacional, bajo la excusa de que se transportaban estupefacientes.

Supuesta extorsión de 300 millones de pesos

Al parecer, después de la incautación del vehículo de carga pesada, los funcionarios judiciales supuestamente exigieron el pago de 300 millones de pesos a cambio de la devolución de la mercancía y el automotor.

Debido a esto, las autoridades abrieron una investigación y, durante 10 meses, funcionarios de la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal, junto con la Dirección Especializada contra la Corrupción, el Gaula Élite y el CTI de Magdalena, recopilaron elementos materiales probatorios en los que habrían descubierto cómo funcionaba la aparente red de extorsión.

Antecedentes

Según se conoció, el fiscal Montes Dávila tiene varias denuncias por hechos relacionados con presuntos delitos como abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y concusión.

Se espera que se adelante la judicialización de los funcionarios en las próximas horas.