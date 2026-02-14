Copacabana, Bello y Medellín reportaron emergencias por el fuerte aguacero de este sábado

Copacabana, Antioquia

Un fuerte temporal registrado en la tarde de este viernes provocó múltiples emergencias en el norte del Valle de Aburrá, con afectaciones en Copacabana, Bello y en el norte de Medellín.

Desbordamiento en Copacabana y cierre de la autopista

En la vereda San Juan, en Copacabana, se reportó el desbordamiento de una quebrada que obligó al cierre de la vía debido a la fuerte corriente de agua que descendió con lodo y material rocoso, generando alto riesgo para conductores y habitantes del sector. Las autoridades recomendaron evitar la zona, no intentar cruzar corrientes de agua y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

En la autopista Medellín–Bogotá, también a la altura de Copacabana, un deslizamiento de tierra provocó el cierre de ambas calzadas.

Emergencia en Bello por creciente súbita

En Bello, el desbordamiento de la quebrada La Madera dejó múltiples afectaciones y obligó el desplazamiento de los organismos de socorro hacia los sectores impactados. La preocupación también se concentra en la quebrada La Loca, que desciende con fuerte caudal en medio de las lluvias persistentes. Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el riesgo de nuevas emergencias.

Medellín reporta inundaciones y daños estructurales

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta en la red social X que la ciudad activó todo su cuerpo de bomberos y los equipos de la Alcaldía de Medellín y del DAGRD Medellín para atender los incidentes generados por las lluvias.

El mandatario detalló que se registraron inundaciones en vía pública en el soterrado de la Feria de Ganado, en la calle 80 con carrera 93A en el barrio Robledo Aures, en la carrera 76C con calle 114 en el barrio Santander y en el sector Pajarito. Además, reportó un sótano inundado en la carrera 55 con calle 80, el colapso de un parasol metálico en la carrera 82 con calle 102E que dejó dos personas con lesiones leves, y la caída de un árbol en el barrio Doce de Octubre con afectación sobre redes eléctricas. También confirmó una creciente súbita en la quebrada La Madera, en límites con Bello. En Medellín se reporta cinco casas inundadas y dos personas atendas por los equipos de salud.

El alcalde aseguró que los equipos continúan en territorio realizando verificación, mitigación del riesgo y acompañamiento a las comunidades, e insistió en que cualquier emergencia debe ser reportada de inmediato a la línea 123.