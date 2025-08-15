FOMAG y Fiduprevisora rechazan señalamientos de la Secretaría de Educación de Bogotá

Desde el FOMAG, señalan que un instrumento idóneo para garantizar una prestación continua de los servicios de salud a los docentes. Fotos: MinEducación y archivo.

Durante un comité regional, la Secretaría de Bogotá alertó sobre la situación de cerca de 300 docentes que llevaban más de seis meses incapacitados sin que exista una calificación oficial sobre su pérdida de capacidad laboral.

Según la Secretaria, esto vulnera los derechos de los docentes y pone en riesgo la continuidad del servicio informativo.

¿Cuál fue la posición del FOMAG y la Fiduprevisora frente a los señalamientos de la Secretaría de Educación?

Según el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales (FOMAG) del Magisterio y Fiduprevisora rechazan estas acusaciones por parte de la Secretaria de Educación de Bogotá y aseguran que: “Desconocen las acciones efectivas adelantas en beneficio de los docentes de Bogotá”.

Además, insisten que la capital no ha sido desatendida, ya que, según ellos, existen inversiones, planes aprobados y ejecución en marcha que garantizan la salud y seguridad en el trabajo del magisterio.