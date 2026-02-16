Con proyecto de ley, Alcaldía de Bogotá endurecería sanciones a quien tiren basura en la calle

Bogotá inicia una transición técnica del servicio público de aseo con medidas inmediatas para elevar la operatividad, fortalecer la supervisión y mejorar la coordinación en la calle.

Sin embargo, la pedagogía y la nueva tecnología no son suficientes para controlar la cantidad de basura en las calles. Por eso, la Administración Distrital analiza la posibilidad de liderar un proyecto de ley para endurecer la normativa para sancionar a quienes arrojen residuos.

“No descartamos presentar al proyecto de ley para ver cómo podemos garantizar que ese tipo de sanciones sea más fácil imponerlas porque es una de las problemáticas que estamos viendo”,dijo Galán.

Mientras esa alternativa jurídica y legal se desarrolla, la Alcaldía empezará a implementar acciones inmediatas para mejorar la limpieza de las calles de la ciudad.

En este sentido, 35 nuevos vehículos entrarán en operación en los próximos tres meses para cumplir frecuencias y mejorar tiempos de atención. Además, Aguas de Bogotá ampliará su capacidad para atender escombros y muebles, pasando de 300 a 1.000 toneladas diarias, con 97 nuevos equipos y la incorporación de 132 nuevas personas.

También, se fortalecerá la supervisión con 88 personas de seguimiento técnico y territorial, mejorando el control y la verificación del servicio en calle.

Sumado a esto, que ampliará la cobertura y frecuencia de la actividad de barrido, 45 mil kilómetros mensuales adicionales en la ciudad.

Finalmente, la Administración iniciará una revisión integral del esquema de contenedores para optimizar su funcionamiento e incorporar soluciones tecnológicas acordes con cada sector. Además, se ampliará la red de Ecopuntos para fortalecer la disposición adecuada de residuos especiales y promover la separación en la fuente.