Bogotá continuaría con las Áreas de Servicio Exclusivo como modelo de aseo: ¿Qué pasará?

Bogotá D.C

En las últimas horas, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) decidió que el actual modelo de aseo de la capital, que son las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), podría extenderse por otros 8 años más, descartando la entrada en operación del esquema de libre competencia.

Esta decisión de la CRA se da en el marco de la medida que profirió la Corte Constitucional en el Auto 2059 de 2025 proferido por la Sala Quinta de Revisión.

La resolución define un régimen transitorio, excepcional y exclusivo para Bogotá que respete “el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos, ordinarios y aprovechables a la población de recicladores de oficio ” y también la prestación del servicio de aseo para todos los usuarios.

“Venimos preparándonos”: Alcalde Galán

En 6AM W de Caracol Radio estuvo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , quien aseguró que desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) se han estado preparando para dialogar con los concesionarios.

“Ahora tenemos que entrar en un diálogo obviamente con los que están operando hoy para evaluar en que condiciones se haría eso, cómo se haría eso y tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de los recicladores y la prestación del servicio de aseo ”, señaló el mandatario.

Retos en la recolección de basuras

El alcalde reconoce que hay retos en el servicio de aseo de Bogotá, pues el panorama es crítico ante el mal manejo de los residuos no ordinarios, la desconexión entre los ciudadanos y el horario para sacar la basura, la deficiente capacidad de vigilar el cumplimiento de los contratos, entre otros factores.

Ante esta situación, Galán asegura que se han tomado medidas para enfrentar la crisis.