Personería de Bogotá vigila que continúe la recolección de basura y que no se afecten las tarifas

Bogotá D.C

La Personería de Bogotá lideró una mesa de trabajo con los cinco operadores de recolección de residuos y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) , en donde expresaron su voluntad de alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad del servicio de aseo y evite cualquier interrupción en la ciudad.

Esta reunión se da luego de que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) extendiera los contratos del modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), que vencían el próximo 12 de febrero, para prevenir una crisis sanitaria y proteger los derechos de la población recicladora.

Durante el encuentro, una de las inquietudes del ente de control era si esta prórroga implicaría un incremento en las facturas del servicio.

Ante esto, tanto el Distrito como los operadores señalaron que, debido a la regulación vigente, no debería presentarse un cambio en los costos para el usuario final.

“Desde la Personería seguiremos muy de cerca cómo quedan planteadas estas prórrogas para poderle contar los ciudadanos en qué términos se va a prestar el servicio durante los próximos 22 meses”, señaló el procurador de Bogotá, Andrés Castro.