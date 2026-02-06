Lista prórroga de los contratos para la continuidad de los operadores del servicio de aseo en Bogotá

Desde Barranquilla, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos firmó las prórrogas de los contratos de recolección de basura que vencen el próximo 12 de febrero. Con esto, Bogotá seguirá bajo el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo hasta el próximo año, mientras se abre una nueva licitación.

“Gracias a estas prórrogas, vamos primero a garantizar la continuidad en el servicio en los próximos 22 meses. Ustedes saben que la Corte dio unas órdenes, que la CRA, a partir de esas órdenes, estableció un escenario de transición para Bogotá, para que Bogotá pueda incorporar en su nuevo esquema de aseo a futuro el marco tarifario que se va a expedir, que no ha sido expedido todavía. Esto además nos permite con la, digamos, los criterios con los que se negociaron las prórrogas, fortalecer el servicio en Bogotá, mejorar el servicio”, dijo Galán.

De acuerdo con el mandatario de la ciudad, se van a traer cerca de 35 vehículos compactadores nuevos que van a llegar en el curso de los próximos tres meses a Bogotá para mejorar la operación.

Adicional a esto, se fortalecieron las herramientas de monitoreo y seguimiento, el equipo de interventoría y lo relativo al seguimiento desde la UAESP se va a fortalecer de manera significativa.

“Eso es clave para poder vigilar cómo está operando el sistema y garantizar que actuamos más rápidamente frente a los retos que surjan”, dijo Galán.

Por último, el mandatario recordó el trabajo que hará Aguas de Bogotá en la prórrogas de los contratos.

“Aguas de Bogotá tenía la capacidad de recoger voluminosos y RCD alrededor de 180 toneladas hace unos seis meses, ya está ahorita por encima de 300, 400 y a partir de la semana entrante va a poder recoger mil toneladas día de residuos”, indicó Galán.

Y agregó, “con estas medidas garantizamos que no haya una situación de falta de continuidad en el manejo de los residuos en Bogotá, que haya mejoras y que nos preparemos en esta etapa de transición para que el año entrante podamos tener ya un nuevo esquema de aseo para Bogotá, una nueva licitación que incorpore la nueva regla”.