Cartagena inicia vacunación masiva contra el dengue con 12.500 dosis

El Distrito de Cartagena fue escogido entre los 18 entes territoriales del país, donde a partir de este 14 de febrero se inicia la vacunación masiva contra el dengue, con prioridad de los niños y niñas de 9 años o escolarizado de cuarto grado.

La vacuna, que ya tiene antecedentes de aplicación en Cartagena, gracias al esfuerzo del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz y el apoyo de la ANDI, fue incluida por el Ministerio de Salud y Protección Social en sus programas Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y el de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV).

El director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, al dar inicio a la vacunación en el recién inaugurado Hospital de Canapote, agradeció al Ministerio de Salud y Protección Social, la inclusión de Cartagena en esta apuesta que busca reducir la incidencia de la enfermedad y salvaguardar la vida de las niñas, niños, y adolescentes de la ciudad que, según dados estadísticos, son los más afectados por el virus transmisor del dengue.

“Desde el Dadis, invitamos a padres de familia, cuidadores y docentes de nuestras instituciones educativas a llevar a los niños al puesto de salud o IPS más cercana a vacunarse y de esta manera proteger sus vidas”, recalcó el médico Navarro España.

El Ministerio de Salud entregó a Cartagena 12.500 dosis que estarán disponibles en 76 puntos públicos y privados administrados por la ESE Cartagena de Indias y por las IPS de las EPS vacunadoras.

Cabe señalar que la a vacuna fue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda, y está aprobada por el Ministerio de Salud para reducir el impacto del dengue en el país. Es un biológico seguro y será suministrado de forma gratuita para la población priorizada.