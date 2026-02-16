ROHI IPS denuncia una presunta red de extorsión en Famisanar EPS

SALUD

La IPS ROHI, en cabeza de su gerente Luis Carlos Bermúdez, denunció públicamente una presunta red de extorsión y presiones indebidas en la intervenida Famisanar EPS, asegurando que, tras negarse a pagar una coima, la entidad habría reducido sus pagos, retirado pacientes y promovido la terminación del contrato.

La institución asegura que esta EPS, dirigida por el gerente interventor Germán Darío Gallo, le exigieron pagos ilegales del 12% de su cartera para garantizar desembolsos y continuidad contractual.

Según el comunicado, ROHI IPS mantenía desde hace siete años una alianza estratégica con Famisanar, sin inconvenientes durante administraciones anteriores.

Sin embargo, señalan que la situación cambió con la llegada del agente interventor Germán Gallo, a finales de noviembre de 2025, junto a las asesoras Johana Astrid Celis y Diana Hernández.

Señalamientos por perfilamientos y presiones

ROHI asegura que el 19 de diciembre de 2025, en una reunión en las instalaciones de Famisanar, Celis realizó un “perfilamiento” detallado de la IPS y formuló preguntas como:

“¿Ustedes tienen padrino político?, ¿cuánto necesitan para que puedan seguir trabajando?, ¿qué están dispuestos a hacer para acceder a toda su cartera?”, indica la denuncia.

Durante ese encuentro, según la denuncia, también se habría solicitado la entrega de televisores para una fiesta de fin de año.

“Nos dijo que si no podían darlos ya sabíamos con quién no podían contar”, afirma el gerente.

Presunta exigencia del 12% en efectivo

El hecho más grave, según la IPS, ocurrió el 22 de diciembre en una reunión en la Gobernación de Cundinamarca con Lilia Calderón, quien se presentó como “intermediaria de Famisanar”.

De acuerdo con el relato, allí se les habría exigido un descuento del 1% a la EPS y la entrega en efectivo del 12% de todo lo que se les pagara para garantizar el giro de recursos.

“Si ustedes quieren que les pague su cartera deben hacerle un descuento a Famisanar del 1% y aparte traerme en efectivo el 12% de todo lo que les paguen”, habría dicho Calderón, según ROHI.

La IPS asegura que, tras negarse, comenzó una “guerra de daño” que incluyó la reducción de pagos, de una cartera superior a 14 mil millones de pesos solo habrían recibido 850 millones inicialmente, y posteriormente el retiro de más de 3.000 pacientes crónicos, trasladados a la IPS Health and Life.

Acciones legales

La institución anunció que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia Nacional de Salud y otras entidades de control, y aseguró que entregará grabaciones, correos electrónicos y conversaciones como pruebas.

“Nuestros principios no son negociables y tarde o temprano la verdad sale a la luz”, concluye el gerente Luis Carlos Bermúdez en el documento.

Hasta el momento, ni Famisanar EPS ni las personas mencionadas se han pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.