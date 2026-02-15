Vacunación contra el dengue inicia en Neiva para proteger a niños de 9 años

Neiva

En el municipio de Neiva inició oficialmente la vacunación contra el dengue, dirigida a niños de 9 años o que cursen cuarto de primaria. La estrategia busca prevenir las formas graves de la enfermedad y reducir el riesgo de mortalidad infantil. Las autoridades de salud hicieron un llamado especial a los padres de familia para que lleven a sus hijos a los puntos habilitados. Se trata de una vacuna segura que ahora hace parte del esquema público.

El biológico, conocido como Qdenga, es desarrollado por el laboratorio Takeda y anteriormente debía ser adquirido de manera particular. Ahora comenzó su introducción progresiva en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). En esta primera fase, la meta es aplicar 6.197 dosis a menores priorizados. También se vacunará a niños que estén próximos a cumplir los 9 años.

Lilibeth Galván, secretaria de salud de Neiva, expreso que “el piloto fue programado en tres municipios del departamento del Huila: Palermo, Rivera y Neiva. Las autoridades recalcaron que, aunque la vacuna protege contra casos graves, no reemplaza las medidas de prevención en los hogares.

En 2025 se registraron tres fallecimientos por dengue en el departamento, uno de ellos correspondiente a un menor de edad. Sin embargo, en lo corrido de este año no se reportan muertes y los casos se mantienen dentro de lo esperado, con 64 contagios confirmados. Durante 2024 se superaron los 10.000 casos y en 2025 el cierre fue de 1.400, casos.