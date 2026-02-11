¿Busca trabajo? La ‘Megaferia de Empleo’ llega a Corferias con 17.000 vacantes

Imagen de referencia, foto Getty images y logo promocional de la 'Megaferia Empleo'

En Bogotá regresa una nueva edición de la ‘Megaferia de Empleo’ de Talento Capital, un evento de empleabilidad que conectará a miles de aspirantes con oportunidades laborales en distintos sectores productivos.

La jornada será este jueves 19 de febrero, en Corferias, y contará con 17.000 vacantes disponibles para personas con o sin experiencia.

¿Qué es la ‘Megaferia de Empleo’ en Bogotá?

La ‘Megaferia de Empleo’ es una feria presencial organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en articulación con el programa Talento Capital.

Su objetivo es facilitar la conexión directa entre buscadores de empleo y empresas del sector privado aliadas del Distrito, ofreciendo una amplia oferta de vacantes en un solo espacio.

Este evento se ha consolidado como una de las ferias de empleo más importantes de la ciudad, por la cantidad de puestos disponibles y la diversidad de sectores productivos representados.

¿Qué vacantes y sectores estarán disponibles en la ‘Megaferia Empleo’ en Bogotá?

La ‘Megaferia de Empleo’ contará con 17.000 vacantes que cubrirán diversas áreas del mercado laboral, incluyendo:

Servicios

Comercio

Industria

Construcción

Salud

Transporte

Otros sectores con alta demanda de talento

Se espera la participación de más de 100 empresas aliadas y entidades, que ofrecerán puestos de trabajo para diferentes perfiles, con o sin experiencia previa.

¿Cómo puedo participar en la ‘Megaferia Empleo’ en Bogotá?

Para participar en la Megaferia de Empleo, los interesados deben inscribirse previamente de manera gratuita. El proceso de inscripción se realiza a través de un formulario habilitado en línea, al cual se accede desde el enlace oficial del evento.

¿Qué se debe llevar para asistir a en la ‘Megaferia Empleo’ en Bogotá?

Para aprovechar al máximo la ‘Megaferia de Empleo’, se recomienda:

Llevar varias copias del currículum o hoja de vida

Presentarse con documento de identidad

Prepararse para posibles entrevistas iniciales en el lugar

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico también sugiere revisar las oportunidades disponibles en la sección Trabajo sí hay de Portal Bogotá, donde se publican los perfiles y requisitos que las empresas están solicitando.

¿La participación en en la ‘Megaferia Empleo’ tiene costo o intermediarios?

No. La participación en la ‘Megaferia de Empleo’ no tiene ningún costo para los asistentes. Tampoco se requiere la intervención de terceros o intermediarios para postularse o acceder a las vacantes disponibles.

La SDDE recuerda a la ciudadanía que evite estafas asociadas con ofertas laborales que soliciten dinero o gestiones fuera de los canales oficiales.

