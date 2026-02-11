Estos son los nombres de Fuerza Ciudadana para Senado y Cámara en elecciones 2026

El precandidato presidencial, Carlos Caicedo presentó oficialmente la lista de Fuerza Ciudadana y su apuesta para el Senado y Cámara.

Varias sorpresas hacen parte de la lista al Senado por parte del precandidato presidencial Carlos Caicedo y su partido político, Fuerza Ciudadana, con las que estos asegurar una curul en las elecciones del próximo 8 de marzo.

Y es que el precandidato presidencial Carlos Caicedo presentó oficialmente la lista de Fuerza Ciudadana con los nombres de los candidatos para el Senado y Cámara de Representantes.

Gloria Gaitán, encabeza la lista al Senado, y le siguen Luis de la Hoz y en tercer lugar Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc, y quien hace parte del Partido Comunes.

También hace parte de esta coalición Moisés Guarín, único candidato del M-19 que este año se disputa una curul al Senado de la República.

¿Y la lista a la Cámara?

El precandidato presidencia, Carlos Caicedo confirmó que su apuesta para la Cámara de Representantes será con una lista cerrada.

Es preciso recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgó la personería jurídica a Fuerza Ciudadana en diciembre de 2022 debido a que hizo parte de la coalición Lista de la Decencia, la cual obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2018.

Sin embargo, en marzo de 2024, el CNE revocó está decisión.

Estos son los nombres de Fuerza Ciudadana para Senado y Cámara

