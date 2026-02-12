Denuncian que llevaron mineros foráneos a evento de Petro para abuchear a la gobernadora del Tolima

Tolima

Múltiples reacciones ha generado el desencuentro que hubo entre la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y el presidente Gustavo Petro en el municipio de Chaparral, donde la mandataria seccional prefirió abandonar el evento de la Presidencia, en el cual le negaron la palabra, la abuchearon y hasta le lanzaron objetos desde las graderías del coliseo.

Recientemente, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, reveló que los presuntos agresores de la gobernadora ni siquiera eran personas residentes en el Tolima, sino mineros traídos de otras regiones del país.

“La verdad es que fueron personas fletadas, particularmente mineros. Lo pude observar por estar cerca de la gobernadora. Hubo un momento en que esas personas gritaban: ‘¡Viva la minería, dejen trabajar!’, y luego otro decía: ‘¡Gritemos, gritemos, que para eso nos mandamos!’ Me dijeron personas que esas personas no eran de aquí, podían ser del Cauca o del Chocó”, relató.

Según el funcionario, eran minoría quienes abuchearon o chiflaron a la gobernadora Matiz. “En general, el tratamiento de las personas fue respetuoso, pero usted sabe que, en la agitación, la perversidad de la gente y la mala intención logran mucha más audiencia que la serenidad de las personas que fueron muy respetuosas”, manifestó Bocanegra.

El funcionario además cuestionó la presencia de candidatos a las elecciones legislativas en ese tipo de eventos, como los candidatos del Partido Liberal y Pacto Histórico a la Cámara de Representantes.

Otras reacciones

En el Tolima también se pronunció la Red de Mujeres para rechazar lo que consideran un acto de violencia política contra la gobernadora.

“Más allá de las diferencias políticas o ideológicas, ninguna mujer debe ser silenciada, irrespetada o expuesta a escenarios de violencia política. La democracia se fortalece con el debate respetuoso, con ideas y argumentos, no queriendo silenciar. Nos preguntamos: ¿Hasta cuándo las mujeres que ocupan espacios de liderazgo seguirán enfrentando expresiones de violencia y deslegitimación por el solo hecho de ejercer autoridad?”, cuestionó la Red en un comunicado a la opinión pública,