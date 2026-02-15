Activación de mina antipersona deja un joven herido en el Catatumbo

Norte de Santander.

Un nuevo caso con mina antipersona se registró en la tarde de este sábado 14 de febrero en la vereda Versalles, zona ruralde Tibú, donde resultó gravemente herido Brayan Steven Sáenz Bernal, de 26 años, tras activar el artefacto explosivo.

Producto de la detonación, el joven sufrió la amputación de su miembro inferior derecho.

Fue auxiliado y trasladado inicialmente al hospital de Tibú, donde recibió atención de urgencia. Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, fue remitido al Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta, donde permanece bajo atención médica especializada.

Este hecho se suma a una seguidilla de casos recientes en el municipio.

En los últimos tres días, cinco personas han resultado heridas por minas antipersona en Tibú, entre ellas dos menores de edad, lo que evidencia el riesgo permanente al que están expuestas las comunidades rurales que transitan por estas zonas.