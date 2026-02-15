EN VIDEO: Desde el techo de La Troja, Ryan Castro y Aria Vega sorprendieron cantando “Chévere”

De sorpresa, así fue la presentación que hicieron Ryan Castro y Aria Vega desde el techo de La Troja y en donde cantaron “Chévere”, la canción de la artista barranquillera que ha sido un éxito en los últimos días.

El hecho se registró durante la noche de este sábado, a pocos metros en donde se estaba realizando el concierto en donde se presentó Beele.

“Estábamos en la esquina, cuando de repente nos avisan que cantarían Aria Vega y Ryan Castro. Sacamos el celular y nos pusimos a grabar”, se lee en algunos comentarios en redes sociales.

Ryan Castro y Aria Vega se unen para el rémix de “Chévere”

“Chévere”, es la última canción de Aria Vega y que ha sido un éxito en las últimas semanas, debido a esto el artista Ryan Castro mostró su interés de interpretar un remix de esta canción.

La versión fue presentada este jueves, 12 de febrero, antes del Carnaval de Barranquilla.